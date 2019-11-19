【深夜字聊】男仔發育期穿窄身褲　後果好嚴重

Q：本人有陰莖勃起之後向下彎曲的問題，希望做手術使它變直。因未曾試過性交，不知是否將會有性交困難。現想知道自己是否需要做手術，亦想知道排公家醫院要多久呢？手術費、流程和住院幾天。

張先生

A：陰莖彎曲可分為兩類，分別為先天及後天的。先天性陰莖彎曲的原因是陰莖組織異常，例如海綿體白膜先天發育不平衡，陰莖勃起時便會呈彎曲形狀。此外男性患上先天性尿道下裂，尿道口位處陰莖下而非在龜頭尖端，便會導致患者面臨排尿困難和不能筆直勃起。又例如有患者陰莖內的包皮繫帶過短，龜頭沒法向上豎起，被迫呈點頭狀。

後天性陰莖彎曲的形成因素包括進行劇烈運動意外弄傷陰莖和留下疤痕，繼而導致陰莖彎曲、性交用力過度令陰莖屈折偏側、男性在發育期穿着窄身褲和久坐壓迫，長期妨礙陰莖自由發育，也容易使陰莖傾向一邊甚至彎曲。

男士就陰莖彎曲的查詢可謂數之不盡，反映情況普遍。原來，在成年男性人口當中，其實只有大約1/3的男性，其陰莖能筆直地充血勃起。另外2/3的男性，其陰莖在充血時，或多或少地呈現向上、向下、向左、向右彎曲的狀況，亦即未能完全挺直充血。雖然如此，它們絕大多數屬輕微個案，可納入正常範疇。只有很少數的個案定義為嚴重病態的陰莖彎曲並需考慮矯形，數字上大約每1,000名男性中有5名患者。

由於涉及矯形手術，採納準則較嚴謹。首要是陰莖彎曲角度大於30°，並且同時引發以下負面情況，妨礙患者的泌尿與生殖健康，包括：心理上的自卑感和性自信低落、小便困難、陰莖充血時出現疼痛和難以持久勃起、進入陰道時有明顯困難和令到患者及伴侶不適、無法達致性高潮與正常射精、受不育問題困擾等等。矯形手術時間約1.5小時，通常須住院4至7天，術後會留輕微疤痕，亦要留意陰莖有機會縮短約1厘米，但決不會影響性能力和性交。患者可先向家庭醫生求診，初步評估需否轉介醫院專科。公立醫院輪候時間多數較長，若閣下屬「公眾收費 – 符合資格人士」類別，醫療費用按照醫院管理局轄下的醫院或門診服務之收費表收費，更多詳情可於正式轉介後向公立醫院查詢。

李偉儀