香港估估吓：新「一哥」鄧炳強原來係呢間大學畢業？

香港中文大學在1963年由新亞書院、崇基學院及聯合書院合併而成，後來再創立了逸夫書院，現在連同晨興書院、善衡書院、敬文書院、伍宜孫書院、和聲書院，合共由9間書院組成。（資料圖片）

警方在11月12日中文大學「二號橋之役」期間共發射超過1,000枚催淚彈與2,000枚子彈（非實彈），大學校園已受到化學污染，四周都見到雀鳥屍骸，因此中大校內辦公室將會關閉至11月20日，以檢測附近的空氣質素。這次校園重創誓將納入中大歷史，不論政治取態如何，一眾校友都感到惋惜不已。

提起中大校友，其實不少政界中人以及立法局議員均榜上有名，包括財政司司長陳茂波、立法會議員麥美娟、蔣麗芸、梁美芬、陳志全、劉小麗等都是中大畢業生，就連新上任的警務處處長鄧炳強，原來也畢業於中大社工系，不知這位剛上任的鷹派警務處處長對母校被過千枚催淚彈攻擊有何感受？

中大師生 人才輩出

這次修例風波令中文大學多了一個「暴大」的稱號，其實中大自1963年10月17日正式創校以來一直人才濟濟，能夠在這兒讀書的都是天之驕子、前途無限。究竟中大有幾厲害？原來中大是全港唯一擁有諾貝爾獎得主駐校任教的大學，除此之外，在香港接受教育並獲得諾貝爾獎的學者中，就有67%是中大的校友和教授，最廣為人知的就有中大電子系創辦人及前校長高錕，以及物理系講座教授楊振寧。中大亦是唯一一所有校友獲得菲爾茲獎、克魯格人文與社會科學終身成就獎等國際頂級獎項的香港高等學府。而選擇在香港升學的「神童」與DSE狀元，考入中大亦為數不少。

順帶一提，「好打得」的特首林鄭月娥則畢業於香港大學社會科學系，而剛卸任「一哥」盧偉聰同樣是港大社會科學畢業生，不知30多年前他們是否曾是有學歷、有理想又有思想的年輕人？