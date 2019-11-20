煙攻咳到傻　快飲清潤湯水補補肺

秋意漸濃，身體若未能適應溫差的轉變，較易出現被風燥入侵的各種症狀。係時候飲用一些潤肺湯水。（資料圖片）

近日，不同區域的街頭都瀰漫着陣陣催淚之味，就算無食正，都會不經意吸吸埋埋。在中醫角度，肺為嬌臟，即是五臓六腑最嬌生慣養就是它，而不少食材都具有潤肺、補中益氣等功能，例如百合、雪耳等。為免肺部受到外來襲撃，可考慮合適的食療，如以下兩款潤肺湯水。

【無花果百合潤肺湯】

材料：無花果5個、百合5錢、南杏5錢、北杏1錢、瘦肉3両

做法：

1.洗淨所有材料，瘦肉氽水。

2.加入適量清水煲約2小時，調味後即可飲用。

功效：具有清肺生津、潤腸功效，適合肺燥咽乾、髮膚乾暗、大便乾結的人士飲用。

【金銀菜雪耳豬𦟌湯】

材料：金銀菜200克、雪耳2個、馬蹄10粒、豬𦟌800克、水2公升

做法：

1.所有材料洗淨。

2.金銀菜去沙、雪耳浸發15至20分鐘再撕碎、馬蹄去皮、豬𦟌氽水。

3.待水煮沸後放入所有材料，先以大火煮15分鐘，然後調慢火煮3小時，再下鹽調味即可。

功效：具有滋陰潤燥的效能，適合口乾、皮膚乾燥、大便乾結等人士。患感冒人士不宜飲用。