哈薩克阿拉木圖　就腳峽谷遊

提起峽谷兩個字，大家都會諗起美國的大峽谷國家公園吧！但想近近哋感受箇中風情，飛往中亞北部的哈薩克亦可滿足暢遊壯麗峽谷的願望。距離該國最大城市阿拉木圖（Almaty）東邊約200公里的Charyn State National Natural Park，便可以找到有「迷你大峽谷」之稱的Charyn Canyon，呈現的峽谷畫面同樣震撼，值得到此一遊呢！

山脈背景 鬼斧神工

位於哈薩克東南部的阿拉木圖是該國的前首都，東南邊鄰近天山山脈，海拔高達500至1,700米，是中國通往中亞絲綢之路必經之地。從該市乘約3小時車程，有於2004年正式成立的Charyn State National Natural Park，分成Ulken Buguty、Kyzyl Karasai和Charyn Canyon三個地點，當中的Charyn Canyon絕對是焦點，該峽谷沿着Charyn River伸延，深約300米、延伸長度約154公里，因其層層堆疊的紅色沉積岩與美國大峽谷相似，因被稱為迷你大峽谷。其可供觀光的一段深度不算誇張，只約30至100多米，大家可從頂部一覽箇中高高低低的地勢，加上有天山山脈作背景，氣勢十足！然後沿梯級走到谷底，步行全程約1.5公里的路段，會發現很多岩石頂部因年月侵蝕，猶如屹立着一個個小石像，再加點想像力，有些岩石更似是小豬或老鷹，甚至是一座城堡，令人驚嘆大自然的鬼斧神工！不怕多走幾步的話，谷底盡頭會看到Charyn River和當地春夏開放的環保酒店，讓大家可歇息一番。

Charyn State National Natural Park

地點：Uygur, Enbekshikazakh and Raiymbek district of Almaty region