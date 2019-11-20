KOL Radar：時裝KOL女王　Chiara Ferragni

要數當今時裝界最頂級KOL，非來自意大利的Chiara Ferragni莫屬。這位被福布斯雜誌選為「Top Fashion Influencers 2017」榜首的殿堂級人馬，於Instagram擁有超過1,700萬Followers。Chiara原是大學法律系學生，2009年開始成立個人Fashion Blog「The Blonde Salad」，迅即在網絡界走紅。據聞於2011年她的Fashion Blog每月都有高達過百萬人次瀏覽，非常驚人。

Chiara曾形容自己為Digital Entrepreneur，她在網絡空前成功的發迹史令她在2015年成為Harvard Business School其一個研究題目，非常誇張。現時她擁有自家時裝品牌及網店、跟不同品牌推出聯乘系列，品牌至今已發展成每年數千萬盈利的時裝王國。美國Amazon更即將推出一齣紀錄片《Chiara Ferragni：Unposted》講述其傳奇故事，風頭一時無兩。