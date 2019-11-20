三界五行：提升陽氣　益腎健脾

中醫認為，羊肉助陽。古時「醫易同源」，《易經》把羊視為陽，「三羊開泰」卦象是陰消陽長，冬去春來，泰是吉祥之兆。《本草綱目》把羊定性為「甘，大熱，無毒」，「壯陽益腎」，「壯胃健脾」。因為羊肉助陽，所以有熱症的人，例如便秘、尿黃、口苦、喉嚨痛、牙肉痛、紅眼睛、滿臉青春痘、煩躁、肝病、胃腸炎也不宜食羊肉，因為這些都是陽盛內熱的表現，再加羊肉的陽氣，只會加重病情。另外，小朋友是純陽之身也不宜食用，如果烹飪方法不燥熱，可以食一兩件解解饞嘴，多食無益。

北方與南方的氣候不同，一方土養一方人，北方寒濕地帶的羊餐，未必適合南方人。例如四川的花椒、川椒、八角水煮羊，還有內蒙的烤全羊和新疆的羊肉串，都是很惹火。南方人的食法較清淡，雙冬羊腩煲，宜乎眾矣！冬筍、冬菇，這兩種中性的植物，清甜，芳香，與羊腩已是絕配，再加少少紅蘿蔔，共冶一爐，相當和味，這些膳食纖維，可以令羊腩易於吸收，迅速轉為熱能，混身暖洋洋。

我個人喜歡古法炆羊肉，所謂古法，其實是兒時順德女傭的方法，用枝竹、馬蹄、香信（薄冬菇）炆羊肉，先用南乳、柱侯醬把生薑、生蒜、紅葱頭爆香，然後放入羊肉、馬蹄、香信，那時候是用炭爐炆的，羊肉腍了，才加入預先油炸過的枝竹。之所以難忘，其中一個原因是「少食多滋味」，小孩子只准食兩件。

方向宇