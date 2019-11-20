貫穿3層樓滑梯　小跳豆必玩

單是全港首個横跨室內三層巨人造型滑梯這賣點，已有足夠理由到Donut Playhouse一轉啦！入口設於地面，需利用滑梯才可前往B1層的主題玩樂區。（郭凱敏攝）

近年室內遊樂場開到成行成市，不足一個月便有全新的室內遊樂場出現，而且各具特色，好像最近開業的Donut Playhouse，就以擁有全港首個横跨室內三層巨人造型滑梯為賣點，配合一站式的親子玩樂元素，看來親子好去處排行榜又會再次洗牌！

【分層設計擁新鮮感】

位處香港文化矽谷K11 MUSEA的Donut Playhouse，面積約2,000平方呎，以卡通人物Donut咚咚仔為設計核心，在店舖的中心豎立一個10米高的咚咚仔，而圍繞它的是兩條貫穿3層樓之滑梯，其出自丹麥設計師Ole Barslund Nielsen設計，不單外形獨特，其分層式的玩法亦讓小朋友感到新鮮感，事關此店的入口設於地面，入場者需利用滑梯前往B1層的主題玩樂區，再配合接駁滑梯，才能到達B2層玩樂區，最重要是成年人也可以參與其中，絕對是既刺激又好玩的親子玩樂體驗。

【體驗多元智能樂趣】

Donut Playhouse屬於首個將多元智能學習、融合至實體兒童遊樂設施及數碼互動技術的室內主題遊戲館，包括設有AR互動遊戲區，大人細路可以玩遊戲鬥高分；亦有色彩繽紛的競技障礙賽，小朋友要一邊思考、一邊訓練大小肌肉的運用，藉以完成賽事；場內亦設置一個逾600平方呎的波波池，內裏暗藏軟綿綿立方塊，讓大家可以鬥快尋找，增加趣味之餘亦極具挑戰性。此外，底層外配備Donut Store及Donut Cafe，讓人在此享受一站式的食、買、玩元素。