今晚食乜：簡餐焗薯　二次烤焗超美味

2019年11月20日 15:00
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    簡餐焗薯　二次烤焗超美味
    焗薯的做法相當簡單，IG@fitfoodiefinds就教大家炮製稍為改良的二次焗薯。薯仔加橄欖油和鹽醃住煮腍後，將挖出來的薯蓉加炒香洋葱粒和煙肉等拌勻，還特地加入酸忌廉和希臘乳酪來平衡膩口感。
    經第一次烤焗讓餡料凝固後，加芝士再輕烤5分鐘，加強香氣和味道，最後放上裝飾便完成。這個美味的焗薯用上大量芝士，本身應很濃郁，但因為加了希臘乳酪和酸忌廉，令味道變得有點清新，煙肉的香味亦令大家停不了口。
    主材料：
    橄欖油　2湯匙
    洋葱碎　半個
    蒜蓉　3茶匙
    煙肉　半磅
    薯仔　4個
    希臘乳酪　3/4杯
    酸忌廉　1/4杯
    車打芝士碎　2/3杯
    牛油溶液　2湯匙
    牛肉湯　1/4杯
    鹽　1/4茶匙
    胡椒　1/4茶匙
    紅辣椒粒　1/4茶匙
    裝飾材料：
    希臘乳酪　適量
    葱花　適量
    車打芝士碎　適量
    煙肉碎　適量
    做法：
    1.薯仔表面拮孔，加入橄欖油、鹽、胡椒拌勻，加蓋煮4小時變腍。
    2.洋葱碎、蒜蓉炒香備用；煙肉片炒香瀝乾油。
    3.薯仔切半，挖出中間的薯蓉。
    4.薯蓉和煙肉、洋葱、車打芝士、牛油溶液、酸忌廉、乳酪、鹽、胡椒、牛肉湯和紅辣椒粒拌勻，釀入薯皮，以攝氏180度焗15分鐘。
    5.灑上芝士碎再焗5分鐘。
    6.表面加裝飾材料便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B4Z5M2zjx0Y/