今晚食乜：簡餐焗薯　二次烤焗超美味

焗薯的做法相當簡單，IG@fitfoodiefinds就教大家炮製稍為改良的二次焗薯。薯仔加橄欖油和鹽醃住煮腍後，將挖出來的薯蓉加炒香洋葱粒和煙肉等拌勻，還特地加入酸忌廉和希臘乳酪來平衡膩口感。

經第一次烤焗讓餡料凝固後，加芝士再輕烤5分鐘，加強香氣和味道，最後放上裝飾便完成。這個美味的焗薯用上大量芝士，本身應很濃郁，但因為加了希臘乳酪和酸忌廉，令味道變得有點清新，煙肉的香味亦令大家停不了口。

主材料：

橄欖油 2湯匙

洋葱碎 半個

蒜蓉 3茶匙

煙肉 半磅

薯仔 4個

希臘乳酪 3/4杯

酸忌廉 1/4杯

車打芝士碎 2/3杯

牛油溶液 2湯匙

牛肉湯 1/4杯

鹽 1/4茶匙

胡椒 1/4茶匙

紅辣椒粒 1/4茶匙

裝飾材料：

希臘乳酪 適量

葱花 適量

車打芝士碎 適量

煙肉碎 適量

做法：

1.薯仔表面拮孔，加入橄欖油、鹽、胡椒拌勻，加蓋煮4小時變腍。

2.洋葱碎、蒜蓉炒香備用；煙肉片炒香瀝乾油。

3.薯仔切半，挖出中間的薯蓉。

4.薯蓉和煙肉、洋葱、車打芝士、牛油溶液、酸忌廉、乳酪、鹽、胡椒、牛肉湯和紅辣椒粒拌勻，釀入薯皮，以攝氏180度焗15分鐘。

5.灑上芝士碎再焗5分鐘。

6.表面加裝飾材料便成。