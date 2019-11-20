高筒行山鞋大熱　唔行山都要着！

秋冬是穿Boots的季節，女生總要有一兩對靴傍身。即使是靴款都有很多選擇，軍靴、襪靴、牛仔靴和膝上靴等，到底今季邊款靴會彈出成為潮流大熱？答案就是Hiking Boots行山鞋。

【山系風橫行】

隨着時裝界大吹Street Fashion風，繼運動風的波鞋後，今個秋冬季一眾高級品牌更將山系風的高筒行山鞋推上時尚界，潮人也紛紛以不同造型潮襯行山鞋穿梭街頭，即使你不愛行山都一定要入手一對。

秋天是行山旺季，總有不少行山鞋的報道，如果真的用作行山當然留意其功能，但當行山鞋成為了時尚女生的寵兒，大家所聚焦的就是款式，以及如何將行山鞋配襯出時尚感十足的造型。看似與時裝扯不上關係的山系風行山鞋，在今個秋冬備受多個時裝品牌力捧，由超級大牌Chanel的毛毛版，到Acne Studio和House of Holland等，均帶來時尚又好看的高筒行山鞋，成為繼街頭風運動鞋後另一大熱鞋款，非常適合日常穿搭，難怪成為女生大愛。

【時尚感與功能性兼備】

而誕生於阿爾卑斯山脈的BALLY，今季與在行山界享負盛名的Vibram亦合作推出多款行山鞋。Hady參照品牌1940年代鞋款再配以舊式靴款的鞋扣，鞋身以象徵山頂的三角形圖案點綴，加上特別研製的先進防滑鞋底，設計講求性能之餘亦十分時尚。另外緊貼腳形的Biasa採用極為輕巧的厚底，加上奪目的配色，潮味十足，品牌造型照便示範了以Biasa搭配女人味喱士裙，反差的美感意外地好看。

由於行山鞋本身是為行山者提供足部保護，鞋身設計一般比較闊有助平衡，加上防滑橡膠厚底，外形狙獷又大舊，但也無阻潮女用它來搭配時尚感十足的日常造型。從街拍所見，行山鞋跟運動鞋的搭配手法並冇太大差別，一樣大膽隨意，絕不只限於配襯Casual的褲裝，即使是女性化的仙氣長裙、短裙和Shirt Dress都非常好看，為造型增添硬朗個性，女生們快來參考。