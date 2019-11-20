懶人動物盆栽　擺脫種死花的宿命

很多人都會買上一、兩個盆栽擺在家裏、不管是為了淨化空氣還是當作擺設都是很好的選擇。但對於繁忙的都市人來說，忘記澆水是很常見的事。另外還有一種植物殺手，不管多好養的植物也能養死。如果有一種會自己生長的植物那又如何呢，可以擺脫被養死的宿命嗎？

英國網購平台Firebox就推出懶人動物盆栽Peropon Drinking Animal Planter，只要在「動物」的舌頭下放上一碟水，然後放在適合的生長環境下，它們就可以自我生長。這款動物盆栽共有四隻「小動物」──青蛙、貓、狗及熊貓，對應的是四種不同的植物，分別是薄荷葉、野生士多啤梨、三葉草及羅勒葉。可愛的小「動物」們伸着舌頭喝水，頭上的小草就會快樂生長，想想都覺得有點搞笑呢。

懶人動物盆栽的售價為10.99英鎊（折約HK$111），目前在香港還沒有正式引入銷售，有興趣的朋友可以到Amazon、eBay等網上平台購買。這麼可愛、有意思且會自力更新的「小動物」你想要帶回家嗎？