意大利美食多不勝數,當地亦不時有慶祝活動與眾同樂擦餐飽,觀塘一間烹飪教室主理人Esther Au,一向熱愛意大利的飲食文化,她笑言想參加意大利的節日活動,不一定要飛到當地,在每年11月的第三個星期,於歐洲、亞洲等多個國家都會舉行世界意大利美食周(Week of Italian Cuisine in the World);今年已是第4屆,由即日至11月24日期間舉行,去年就有超過110個國家參加,非常熱鬧。

各地均會舉行一連串活動,如市集大賣意大利食材和特產,餐廳亦會舉辦意式晚宴或講座,旨在推廣意國食材和飲食文化。

食物方面,各地區都有不同特產,如11月是松露季節,意北必會狂吃白松露、意南則以海鮮為,如肥美的劍魚、彈牙的八爪魚等;其他美食還包括意粉、薄餅、意式小食及啤酒等,大家不妨趁機大擦一番。