本日日本：任天堂首間日本直營店率先曝光

無論你是否鍾意打機，都唔會對任天堂呢三隻字感到陌生！之前曾經報道過，這個遊戲機品牌將於11月22日在涉谷Parco商場開設日本首間直營店Nintendo TOKYO，這間繼美國紐約後的第二間直營店，究竟係點環境呢？啱啱該店公開給傳媒採訪，讓人可以率先一窺其貌！只見店面相當的寬敞，店內放置了瑪利奧、《Splatoon》的墨靈、《薩爾達傳說》的林克、《動物之森》的靜江及村民一眾角色的立體擺設，感覺好有親切感。作為直營店，貨品當然多到暈，據講有多達1,000種貨品售賣，除了必備的遊戲機及遊戲軟件外，亦有多達500種以上的文具、日用品、服裝及糖果等限定貨品發售，你會搵到《超級瑪利奧》系列中Power Up用的吉祥物公仔、亦有《薩爾達傳說》的T Shirt及《動物之森》的廚房用品及馬克杯等，不可錯過的還有集齊任天堂旗下名Game角色的Tote Bag及毛巾，粉絲絕對要儲！而作為Game迷，店內亦設有體驗區，讓大家試玩各款新作，剛開店時便會有《健身環大冒險》、《瑪利奧賽車8》、《薩爾達傳說 曠野之息》等遊戲任大家玩，親身玩過覺得啱Feel再畀錢買都未遲。

值得一提，Nintendo TOKYO同樓層還開設了《精靈寶可夢》專門店Pokemon Center Shibuya，兩店更聯手推出了一系列聯乘商品，特別將皮卡丘化身為格仔畫，並配以瑪利奧遊戲的圖案，相當富玩味呢。

Nintendo TOKYO

地址：東京都涉谷區宇田川町15-1涉谷Parco 6樓

營業時間：10:00am~9:00pm