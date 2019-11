神曲續洗腦！《魔雪奇緣2》

2013年上映的《魔雪奇緣》,全球票房勁收12.8億美元,成為史上最賣座動畫NO.1,不但紅了電影,一首《Let It Go》仲唱到街知巷聞,大人細路畀歌詞洗晒腦!而暌違6年,續集終於在11月23日正式上映,並帶來新歌新玩具,又睇吓破唔破到上集紀錄啦!

走進魔法森林

《魔雪奇緣2》有幾令人期待?單是預告首24小時觀看紀錄已高達1.16億次,打破了《超人特工隊2》的紀錄,成為史上最高收看率的動畫預告,就知影迷有幾等唔切!今集劇情發生在第一部的三年後,愛莎和安娜的父王曾說過在某次的意外中,沒人能夠進出魔法森林,而現在接掌王國的愛莎卻聽到了來自魔法森林的呼喚。某天愛莎和安娜驚覺王國不再安全,為了國家的子民,愛莎決定前往魔法森林找答案,而愛姐深切的安娜決意跟着一同冒險!

自然之靈現身

故事原班人班再度粉墨登場,愛莎、安娜兩姐妹的感情固然是看點,雪人小白和基斯托夫等配角戲份亦更重,另外大家將再一次見到愛莎的父母親,故事將會解答他們多年前究竟乘船去了哪裏,同時解釋魔法森林的背後故事。說到魔法,今次風、火、水、土四大元素的「自然之靈」也終於現身了,當中「火靈」超萌,想知咩造型就要入場。

神曲2.0

主題曲方面,上集神曲《Let It Go》奪下2014奧斯卡最佳原創歌曲及2015葛萊美最佳影視原聲歌曲等獎項,動畫歌來說前無古人!今集新歌《Into The Unknown》繼續由聲演愛莎的Idina Menzel獻唱,更找來空靈系女聲AURORA合作,配樂陣容則包括Panic! At The Disco及Weezer等巨星,堪稱年度最強原聲帶!港版配音則有糖妹回歸聲演愛莎,少爺占聲演小白,準備笑甩下巴!