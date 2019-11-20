神曲續洗腦！《魔雪奇緣2》

2013年上映的《魔雪奇緣》，全球票房勁收12.8億美元，成為史上最賣座動畫NO.1，不但紅了電影，一首《Let It Go》仲唱到街知巷聞，大人細路畀歌詞洗晒腦！而暌違6年，續集終於在11月23日正式上映，並帶來新歌新玩具，又睇吓破唔破到上集紀錄啦！

走進魔法森林

《魔雪奇緣2》有幾令人期待？單是預告首24小時觀看紀錄已高達1.16億次，打破了《超人特工隊2》的紀錄，成為史上最高收看率的動畫預告，就知影迷有幾等唔切！今集劇情發生在第一部的三年後，愛莎和安娜的父王曾說過在某次的意外中，沒人能夠進出魔法森林，而現在接掌王國的愛莎卻聽到了來自魔法森林的呼喚。某天愛莎和安娜驚覺王國不再安全，為了國家的子民，愛莎決定前往魔法森林找答案，而愛姐深切的安娜決意跟着一同冒險!

自然之靈現身

故事原班人班再度粉墨登場，愛莎、安娜兩姐妹的感情固然是看點，雪人小白和基斯托夫等配角戲份亦更重，另外大家將再一次見到愛莎的父母親，故事將會解答他們多年前究竟乘船去了哪裏，同時解釋魔法森林的背後故事。說到魔法，今次風、火、水、土四大元素的「自然之靈」也終於現身了，當中「火靈」超萌，想知咩造型就要入場。

神曲2.0

主題曲方面，上集神曲《Let It Go》奪下2014奧斯卡最佳原創歌曲及2015葛萊美最佳影視原聲歌曲等獎項，動畫歌來說前無古人！今集新歌《Into The Unknown》繼續由聲演愛莎的Idina Menzel獻唱，更找來空靈系女聲AURORA合作，配樂陣容則包括Panic! At The Disco及Weezer等巨星，堪稱年度最強原聲帶！港版配音則有糖妹回歸聲演愛莎，少爺占聲演小白，準備笑甩下巴！