生活夜校：甜點名寓意擁抱

早前一間法式甜點專門店特別從法國當地請來甜點大師Alexis Bertucat到港，為大家介紹南法經典甜點Calisson。說起源起，Alexis Bertucat笑着娓娓道來：「據說法國十五世紀時，那不勒斯國王René與來自法國西面布列塔尼的王后Jeanne de Laval新婚不久，王后深受思鄉之苦，經常心情低落，國王於是命令御廚炮製一些甜點討王后歡心，並解思鄉之愁。御廚思量後以王后的眼形作靈感，創作出一款小甜點，王后一嘗即鳳心大悅，還露出了微笑，笑指小甜點猶如給了她一個溫暖的小擁抱，而小擁抱法語與Calisson同音，也同時象徵甜蜜、幸福和家庭的愛。」

此外，亦有說Calisson本身是意大利甜點，在13世紀時的威尼斯，有宗教團體進行儀式後會將甜點分發給信徒食用，作為祝福餅乾。及至17世紀傳入法國普羅旺斯地區的Aix，當地傳統的Bénédiction des Calissons祝福節，會於每年9月第1個星期日在主教教堂舉行彌撒，之後會在廣場作慶祝活動。有指在黑死病（鼠疫）爆發時，有市民在慶祝活動吃了形狀如聖杯的Calisson，有感是受到聖母保護而度過危險，因此甜點也成為了當地的甜品代表。