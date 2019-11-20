戲通天下：《曼克頓封暴》黑豹再夾羅素兄弟

不少Marvel迷睇完《復仇者聯盟4：終局之戰》後，都覺得很失落，因為就算Marvel再拍新戲，或拍新一代的復仇者聯盟，不少大家都已睇慣睇熟，投放了感情在原班底上，而羅素兄弟會否再為Marvel執導新片，也直接影響了影片的吸引力。若然想在Marvel上映新片前可以睇番一些舊面孔來一解相思之苦，明天(11月21日)上映的《曼克頓封暴》(21 Bridges)會是不錯的選擇，就等小記來分析此片的三大吸引位吧。

吸引位一:黑豹查域保斯曼主演

《黑豹》在美國有好票房，續集幾乎一定會拍，但要排在《黑寡婦》及《奇異博士2》之後上映，想快點睇到黑豹男主角查域保斯曼，在《曼克頓封暴》就有機會了，因為他在《曼》中會飾演一個鐵腕神探安哲，他為了找出疑兇，不惜緊急封鎖曼克頓，但在追查過程中，卻發現有人想藉警力殺疑兇滅口，令他懷疑其實另有黑幕。

吸引位二:羅素兄弟監製信心保證

曾執導《美國隊長2》、《美國隊長3》、《復仇者聯盟3》、《復仇者聯盟4》的羅素兄弟，是不少Marvel迷心中的信心保證，但拍完《復仇4》後，他們宣布暫時不會再接Marvel的電影項目，令不少Marvel迷都傷心欲絕，而這套《曼克頓封暴》就是由羅素兄弟負責監製，導演則是拍過《權力遊戲》部分集數的Brian Kirk。雖然不少名導轉為監製，成績都會大幅下跌，占士金馬倫監製的《未來戰士6：黑暗命運》便是其中一例，就看看羅素兄弟能否打破宿命吧。

吸引位三:動作場面緊湊刺激

當年羅素兄弟拍《美國隊長2》，不少影評都大讚，雖然是超級英雄片，但他們拍出緊湊的諜戰警匪感，如你有睇《曼克頓封暴》就會發現動作場面都相當俐落，查域保斯曼飾演的神探，發現械劫毒品與殺警案背後，其實另有黑幕，不少槍戰、打鬥、汽車追逐及封鎖曼克頓等大場面都拍得很有震撼感，相信會吸引到不少愛睇動作片的朋友。