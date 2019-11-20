深廣直通：隱藏在都市中的夢幻樂園

旋轉木馬和摩天輪，多浪漫的搭配呀！但是每次都要花幾百塊的門票才看得到，又好像不太划算的感覺。那如果這兩樣東西就在你附近，而且免費隨便拍隨便看，你會心動想去嗎？位於深圳坂田的雲里夢想樂園就是這樣一個地方，它裏面有一個具標誌性的摩天輪、有一個猶如童話中的旋轉木馬、有很多可愛的卡通人物、有刺激的機動遊戲，還有一個會表演的噴水池，玩足一天完全不是問題。

這裏有20幾個遊樂項目，雖然不需要門票，但遊樂項目還是要收費的，每個項目50RMB左右。這個樂園色彩繽紛，到處都是打卡點，就算只是來拍照也是很不錯。要注意的是一定要選擇睛天的時侯來，因為陰天的時侯確實欠缺了一點點─樂趣。到了晚上的時侯這邊的燈都會亮起來，十分的好看，非常驚艷，配合摩天輪前的水池秀，也是絕美的一幕。拍照的話，還是陽光充足下比較好，但要有一個心理準備，這裏的景色在早上看起來是有一點點過於鮮艷，設施會有一點點的歲月痕迹，只要找好角度拍照還是很不錯的，畢竟這裏是一個免費的景點呀。

可能是考慮到了家長的需求，園內有一整排的椅子可以坐，上面有一條條狀似遮陽的東西，但其實是空心的，純綷是一個裝飾物，但配合上燈飾瞬間就變成了穿越時空的隧道。帶你走進童話的世界。在這個童話的世界玩、拍照，無論是一家大小，還是三五知己都可以來，妥妥的短期旅遊之選，要來場夢幻的遊樂之旅嗎？