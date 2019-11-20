雖然好多人都已經習慣將眼鏡視為飾物，彷彿已經忘記了眼鏡原本用作矯視的用途，但如果不幸地你是一位需要依賴眼鏡矯視先可以睇清楚事物的人，你就會知道一副戴得舒適的眼鏡係有幾重要。日本眼鏡品牌Four Nines（999.9）所推出的鏡架款式都是以舒適為先決條件，除了早年開創出於鏡臂位置加入品牌獨創的逆R鉸鏈（Gyaku-R Hinge）及S形鉸鏈（S Hinge）等等去提升佩戴時的舒適感之外，至近季度，品牌更相繼開發出嶄新的多層鏡橋設計及雙層前框結構，進一步減輕配戴者因為長時間佩戴眼鏡所引致的不適。當中於今季登場的S-161T及S-162T就用上品牌獨創的多層鏡橋設計，可以令鏡框彈性提升，同時保持鏡框應有剛性，除了於鏡架不同位置加入切線形裝飾細節之外，眉框部分亦運用加Ink-jet技術製作出充滿立體感的外觀。另S-940T及S-941T則同樣採用雙層前框結構，配合招牌逆R鉸鏈可以大大增加鏡臂彈性，即使長年累月佩戴亦無需擔心鏡片與鏡框因外力影響所損壞。

此外，999.9除了有推出自家眼鏡品牌之外，同時亦恰如其他眼鏡大廠如：EYEVAN 7285（代工生產OLIVER PEOPLES）及MASUNAGA（DITA及THOM BROWNE皆由其代工生產）一樣有為其他眼鏡品牌代工生產，當中由德國眼鏡設計師Wolfgang Proksch所主理的同名眼鏡品牌WOLFGANG PROKSCH就正是由999.9負責生產工作。這個糅合德國前衞設計及日本精湛工藝的眼鏡品牌今季就以RILLE（德語河川意思）為主題，除了採用鈦金屬鏡框配襯WOLFGANG PROKSCH標誌式柔韌鉸鏈之外，更特別於鏡框中加入凹糟細節向河川致敬，而符合人體工學的環抱式鏡臂及Asian-Fit鼻托細節亦令鏡架舒適性有所提升，整個眼鏡系列分別推出6個鏡款（AI11至AI16）及各有4款配色（黑x金、黑x銀、藍x金及藍x銀），以上乘頂級用料結合簡潔精準線條，勾勒出最尊貴奢華的鏡架設計。