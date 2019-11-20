【深夜字聊】濃烈頭油味　興奮至奇

男人除係咪性感嘅象徵，真係要問吓女人至知，只係知道就算對方幾咁鍾意你，一但聞到陣頭油味，都未必接受得嚟。有女網民早前稱終同男友發生第一次，但好相信唔會再有下一次，佢話：「嗰晚本嚟好浪漫嘅，佢送我返到屋企門口，我哋就忍唔住咀咀，我趁勢打開門入屋，跟住我哋就碌上梳化，然後就……點知玩嘅時候，佢個頭啱啱擺喺我個鼻隔籬，聞住佢陣頭油味，真係好難頂呀！雖然已經入到直路，但我已經冇晒性趣，結果喺我分晒神嘅情況下就完事。因為我哋其實有幾大身高差，平時我冇可能聞到佢個頭嘅。沖涼時，我先至回到神，問佢幾日至洗一次頭。佢好似知我想講乜，就話頭唔可以成日洗，最後佢至話一個禮拜兩次。我問佢可唔可以洗密啲，佢就發脾氣話成日洗會甩頭髮。唉……入冬咪仲少洗？我真心接受唔到咁濃烈嘅頭油味，睇怕冇下次囉。利申：我兩日洗一次。」

網友神回應：

Elaine：我老公陣頭油味都好勁，尤其係當我聞到佢枕頭上面嗰陣味時，而個枕頭套仲要係尋晚換嘅，真係勁難頂！不過佢已經日日洗頭，都係咁，呢啲可能係天生啩。

Alan：唔係嘛，頭油味人人都有㗎啦，因為咁而諗住飛人，你會唔會過分咗啲呀。

蝶蝶：癡線嘅，一個禮拜洗一次頭？男人喎，頭油係重啲㗎，我老公如果咁唔理衞生嘅話我都嬲，但講到咁而想分手，係咪又兒嬉咗啲呢？

布魯圖：你嘅冇下次係咪指分手呀？係就誇張咗啲喎。我諗你應該係指唔再畀佢個頭你聞咋？其實洗得多頭又唔一定甩髮嘅，我每日洗兩次頭咪仲係咁濃密。