【營事檔案】魚仔蝦米蒸茄子 Easy Cook

都市人工作忙碌，很多時下班回家都未必有時間煮一頓豐富的餸菜，今次介紹的是一道簡易又營養價值豐富的魚仔蝦米蒸茄子。這道菜亦非常適合在成長階段的小朋友進食。

【魚仔蝦米補鈣好幫手】

銀魚仔和蝦米含有豐富鈣質，每100克銀魚仔和蝦米分別約有250毫克和555毫克的鈣質。銀魚仔的骨很軟，我們能夠咀嚼並食用，從中吸收豐富的鈣質。吸收足夠的鈣質有助鞏固骨骼健康，減低日後患上骨質疏鬆症的機會。如果小朋友不愛喝牛奶或對牛奶敏感，銀魚仔及蝦米絕對是補充鈣質的好幫手。

此外，銀魚仔和蝦米同樣含有豐富蛋白質及其他礦物質，如鎂丶磷及鉀等。蛋白質可促進人體生長發育和修補身體組織，鎂則有助蛋白質合成和維持骨骼健康。而磷質和鈣質結合後會形成磷酸鈣，是構成骨骼、牙齒的重要成分，身體有足夠的磷酸鈣，便有助維持骨骼與牙齒健康。鉀質則可幫助穩定血壓。

【蒸茄子保抗氧化能力】

茄子除了含有豐富的纖維、胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、鉀等營養素外，其紫色外皮亦含有大量的花青素。花青素是一種水溶性的天然色素，具抗氧化功效，也對眼睛和心血管健康有益。建議大家用蒸的方法烹調，因為最能保留外皮的花青素，保住其抗氧化能力。

【魚仔蝦米蒸茄子】

材料：

茄子 1個

蝦米 10克

銀魚仔 10克

蒜頭 1粒

調味料：

油 1/2茶匙

麻油 1/2茶匙

鹽 適量

葱花 少許

做法：

1.茄子洗淨，切成薄片放入碟中。

2.熱鍋上加入油，蒜蓉炒香銀魚仔和蝦米，淋在茄子上，加入鹽和麻油。

3.蒸約15分鐘，撒上葱花即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。