日本城88三重賞　全場貨品88折

【特約報道】家用品消秏快，可以一次過買齊家居所需，而且多買多慳，實在是家庭主婦的福音！連鎖家品店JHC日本城推出「日本城88三重賞」優惠活動，包括全場貨品都有88折，可以購入多元化家居用品之餘，更有現金優惠券送，保證慳到盡。

日本城88三重賞由即日起至11月24日，日日都有賞。

第1賞：全場貨品88折

第2賞： 買滿HK$200（折扣後）或以上，再送HK$50現金優惠券

第3賞：買滿HK$680（折扣後），即減HK$50

東網記者在優惠首日到大埔大元邨分店，不少市民一早到場掃貨。「呢度咩都有，基本上屋企需要嘅都買到。」黃小姐表示，家品店貨品多元化，「依家嘢食都有得賣，有88折仲好，反正紙巾、洗碗布嗰啲成日都要買，買得多仲有現金券送！」她又謂，買滿HK$680可有即時現金折扣，優惠非常吸引，「我買多個電飯煲都可以即時減啦。」家庭主婦慳得一蚊得一蚊，Fanny都不例外。「我落樓就有一間，好方便，趁住有折買多啲放喺屋企都唔怕。」

東網為市民精選3款88折激抵價商品，品質好之餘，價錢相宜，絕對不容錯過。多功能的電飯煲，除可滿足一家人的飲食要求，更加方便一眾家庭「煮夫」、「煮婦」。松井日式迷你智能電飯煲（木紋系列） 原價HK$299，特價HK$269， 88折後激抵價HK$236.7。電飯煲有4種煮食功能，包括煮飯、煮粥、煲湯等，連煮嬰兒食用的粥都無問題， 操作簡易，更有預約烹調功能。電飯煲容量為0.4公升，不黏釜膽，米飯分量可供1至3人食用，最適合溫馨的小家庭。

有好廚藝，也要有好廚具配合。EZ COOK三層鋼易潔蜂巢柄鑊30cm原價HK$299，特價HK$239，88折後激抵價只售HK$210.3。此鑊以2.0mm厚度多層復合材質製造，採用蜂巢式坑紋設計，特點是更耐磨，不易黏，且容易清洗，同時可儲存食油，大大減少用油分量，煮食就更健康。

生活壓力大會造成頸肩痠痛，回家當然想鬆一鬆。OTO頸肩鬆輕巧版 11x20cm 原價HK$339.9，88折後激抵價HK$299.1。使用後有助消除身體疲勞，溫熱按摩有助促進血液循環，細細部最適合於辦公室、汽車內使用。

「日本城88三重賞」推廣活動同時適用於「生活提案」，而日本城網購JHCeshop同步都有88折，足不出戶都可以購得必需品。