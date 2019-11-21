無料超簡易甜品速成班
2019年11月21日 13:00
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扑開朱古力面層，裏面盛滿糖果的Bombshell蛋糕價錢並不便宜，自家製作的簡易版本就省錢得多，朋友收到一樣有驚喜。（互聯網）
整甜品好難？YouTube的5-Minute Crafts就一口氣示範了25款甜品的做法，難度有高有低，不妨花點耐性慢慢睇，梗有一款啱你程度和口味。現在就精選5款給大家參考一下。
第1款：牛奶樽「爆炸」糖
1. 煮溶白朱古力。
2. 倒入膠樽內，朱古力沾滿膠樽再冷藏30分鐘。
3. 加入朱古力糖及糖果。
4. 切開膠樽，取出朱古力模，敲碎即可。
第2款：水晶球啫喱
1. 將無色汽水與食用色素拌勻。
2. 加魚膠粉後加熱並倒入矽膠模冷藏。
3. 凝固後把另一邊的模具注滿，冷藏即成。
第3款：邪惡榛子流心班戟
1. 把榛子醬唧成班戟形雪凍。
2. 煎班戟，半熟時放上榛子餡。
3. 以另一層班戟醬覆蓋，煎熟後切開。
第4款：超濃郁朱古力奶昔
1. 用攪拌機拌勻朱古力條、雪糕及牛奶。
2. 在玻璃杯口蘸滿朱古力醬及果仁。
3. 倒滿朱古力奶昔並唧滿忌廉和蜜糖。
第5款：唧唧朱古力醬
1. 將原排朱古力壓碎。
2. 加熱1分鐘，剪開少許封口便成為朱古力醬。