無料超簡易甜品速成班

扑開朱古力面層，裏面盛滿糖果的Bombshell蛋糕價錢並不便宜，自家製作的簡易版本就省錢得多，朋友收到一樣有驚喜。（互聯網）

整甜品好難？YouTube的5-Minute Crafts就一口氣示範了25款甜品的做法，難度有高有低，不妨花點耐性慢慢睇，梗有一款啱你程度和口味。現在就精選5款給大家參考一下。

第1款：牛奶樽「爆炸」糖

1. 煮溶白朱古力。

2. 倒入膠樽內，朱古力沾滿膠樽再冷藏30分鐘。

3. 加入朱古力糖及糖果。

4. 切開膠樽，取出朱古力模，敲碎即可。

第2款：水晶球啫喱

1. 將無色汽水與食用色素拌勻。

2. 加魚膠粉後加熱並倒入矽膠模冷藏。

3. 凝固後把另一邊的模具注滿，冷藏即成。

第3款：邪惡榛子流心班戟

1. 把榛子醬唧成班戟形雪凍。

2. 煎班戟，半熟時放上榛子餡。

3. 以另一層班戟醬覆蓋，煎熟後切開。

第4款：超濃郁朱古力奶昔

1. 用攪拌機拌勻朱古力條、雪糕及牛奶。

2. 在玻璃杯口蘸滿朱古力醬及果仁。

3. 倒滿朱古力奶昔並唧滿忌廉和蜜糖。

第5款：唧唧朱古力醬

1. 將原排朱古力壓碎。

2. 加熱1分鐘，剪開少許封口便成為朱古力醬。