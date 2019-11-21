三界五行：五豆可行　如何妙用

作為冬季當時得令的黑豆，與另一位冬季補身的主角——羊肉組合一起，會產生甚麽效應呢？

答案是相得益彰，優勢互補，兩種不同來源的蛋白質碰撞，不但味道更加可口，而且營養更加豐富，更可喜的是，黑豆補而不燥，他是屬水的，滋陰補腎，羊肉屬火，補益腎陽，黑豆減輕了羊肉的火氣，減少食後容易上火的可能性，因此黑豆煲羊肉是冬季食療的好選擇。

常見的五種豆，按顏色分五行，綠豆屬木，益肝，清熱；紅豆屬火，益心，補血；黃豆屬土，益脾胃，補中氣；眉豆屬金，益肺，潤腸；黑豆屬水，益腎，補精神。各司其職，但也可以組合用來煲五豆粥，對身體有較全面的補益。不過，作為特定的補益，卻不可以亂用。以與羊肉配搭為例，綠豆就不合適，因為綠豆偏寒涼，清熱降火，會減低羊肉的補益作用。羊肉與紅豆也不宜配搭，有些中醫書籍甚至指出羊肉忌紅豆，原因是紅豆偏溫熱，補火，會增加羊肉的上火機會，火上加油。羊肉與眉豆的組合也不太理想，因為屬火的羊與屬金的眉豆，不能產生甚麽特殊效應，而且眉豆宜清，在食療中另有任務，稍後詳述。

於是，剩下來的選擇，羊肉就與補腎的黑豆或補中氣的黃豆為伍了。有人用黑豆煲羊肉，有人用黃豆煲羊肉，也有人用黑豆加黃豆煲羊肉，效果如何，明日續講。

方向宇