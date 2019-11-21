MINI JCW Clubman 英倫勁旅
2019年11月21日 15:30
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挾着史上最強常規MINI之名抵港的新JCW Clubman，引擎和底盤皆被強化至賽車級。（張錦昌攝）
全新一代 MINI John Cooper Works （JCW）Clubman高性能旅行車，馬力輸出高達306hp，是 MINI 面世60年以來，動力表現最強悍的「街車」。
搭載一具經重新調校的高性能直四Turbo引擎、全新八前速 Steptronic Sport波箱（附Launch Control功能），配合前軸機械差速系統（有效平衡左右前輪運轉達39%差速率），傳遞強勁動力時更高效率，0~100km/h僅4.9秒，足足快前款1.4秒。
底盤ALL4四驅系統亦經專屬強化，並與DSC動態控制系統緊密合作，提供更快更直接回應，操控感提升。
規格表
車型：六門五座位旅行車
引擎：直四TwinPower Turbo
容積：1,998c.c.
最大馬力：306hp/5,000~6,250rpm
最大扭力：450Nm/1,750~4,500rpm
驅動：前置引擎、四輪驅動
傳動：八前速Steptronic Sport雙離合器波箱
懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿
制動：（前、後）通風碟
0~100km/h：4.9秒
平均耗油量：7.1~7.4L/100km
車身體積：4,253×1,800×1,441mm（長×闊×高）