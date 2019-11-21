思念讓人放下恩怨……也讓人相依為命

思念讓人放下恩怨……也讓人相依為命（互聯網）

這個家，就只死剩兩個沒血緣的人：奶奶和媳婦。

早上五點多，媳婦扶着奶奶去晨運。奶奶的晨運老友記都到了，她就坐在花圃的石壆上，看着奶奶揈揈手、拉拉筋。

我跑步路過，又見到她，人與人之間有時就是這麼簡單，第一次見面，是陌生人，但在三數次之後，即使未曾介紹，也覺得是認識了。於是，我停下來，對她點頭笑了笑。

「你又來跑步啊？」然後，她跟我說話。

「是啊！減肥嘛！」我見都跑得有點累，便坐下跟她閒聊。

「你老公呢？今天沒陪你？」她問。

「沒啊，他要上早班。你呢？又陪媽媽來？」那個時候，我還不知道那是她的奶奶。

「她不是我媽，是我老公的媽。」她說。

「你真有心。」

「唉，家裏就死剩我們兩個女人。老爺早幾年去了，我老公在去年也走了。」她看着正在鬆腿的奶奶說。

我實在想不到可以說甚麼，心裏只覺得很可憐，這種生活，我還不敢想像。

「她呀……」她指着奶奶，「年輕時很辣的，總看我不順眼，我死鬼老公又次次都幫着她不幫我。」

一件本來叫人生氣的往事，她卻說得像美好回憶一樣，眼裏流露着思念，嘴在甜笑。

「我看你還不到五十，這樣守着她你不辛苦嗎？」我好奇地問。

「唉，現在就只剩我們倆，她再不好，也是我老公的媽。」

「你很想得開。」

「想不開也得想開，她始終是把我老公養大的那個人。」

就在我還想聊下去之際，那位奶奶不知絆到了甚麼，媳婦便飛身衝了出去。「哎呀阿媽，你嚇死我啦！小心點嘛，有沒有摔倒？」

然後，我從花圃那邊跟她點頭，示意我回去跑步。一路跑我一路想：化解怨恨的元素，可能就是思念和死亡。

後記：

這一篇，寫於2011年，是我上星期從電腦找到的。那個時候，我186磅，沒有工作，但為了達成作家理想，我要求自己不能頹廢，必須過得有紀律：早起運動，下午練廚技，晚上練文筆，將今天的所見所聞寫出來。上星期發現，原來我當時寫了很多篇，其中還有某個婆婆教我煮15分鐘香滑白粥。

8年過去，不知道這對婆媳，現在過得好不好？

而其實在這篇的最底部，我還寫着：

“我本來想對媳婦說：思念很痛苦，放下吧。”

但今天，我的心境改變了，倒覺得：若沒有思念，一切就真的完了。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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