全城狗狗行善日　為動物開運招福

是次慈善步行設有自由組、家庭組及團體組，可以自由組合任何人士及狗隻的配搭，適合任何人士、一家大小、寵物主人及狗狗，甚至是一班朋友及團體參與。（互聯網）

愛狗人士請注意！若想與狗狗締造難忘的經歷，大可考慮參加香港愛護動物協會於明年1月5日舉行的「全城狗狗行善日」，參加者及參加狗狗將會圍繞環境優美的主題樂園步行一圈，享受全程約5公里的漫步。同時，活動首次以「十二生肖一齊行大運」為主題，更邀得服飾品牌ad-lib公關大使柴犬P仔，化身成為十二生肖造型，寓意擔起所有動物的守護重任，以號召所有愛護動物的人士齊心為動物踏出重要的一步，出心出力為待領養的動物祈求新的一年「行大運」，為動物開運招福，冀望個個有家，個個幸福！

此外，每位成功報名的參加者可以獲得十二生肖行大運主題T-shirt一件；參加狗狗則可獲得十二生肖行大運限定狗狗圍巾一條。完成慈善步行後，每位參加者及參加狗狗均可獲得富紀念性的「十二生肖行運包」一份，包括限量版獎牌、精美證書及多項豐富禮品。

「全城狗狗行善日」2020

日期：2020年1月5日

時間：上午8時30分至下午3時

地點：香港迪士尼樂園旅遊巴士停車場