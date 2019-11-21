由即日起至11月26日，一連6日於時代廣場展銷集舉行名牌服飾特賣。（客戶提供）

【特約報道】由即日起至11月26日，一連6日於時代廣場展銷集舉行名牌服飾特賣，集合多個知名男女裝品牌，另外仲有優雅法國首飾品牌及多款名牌內衣展出，當中包括Kent & Curwen、CERRUTI 1881、D'URBAN、Campo Marzio、Rebecca Minkoff、The Kooples、Repetto、Didier Dubot、Chris Christy、DSQUARED2、Philipp Plein、MOSCHINO、EMPORIO ARMANI UNDERWAER、ecco、GAY GIANO等。

【購物攻略】

最抵買首推Repetto！大量精選鞋款減至一折，HK$300-HK$400已經買到一對！

今次開倉男士都好啱，有多款西裝及上班服，有斯文款式亦有韓國款式，大部分都減至3折起，買多幾件再有額外折扣！！

另外更有少有開倉嘅Didier Dubot，有多款飾物做特價，耳環只係HK$350/對，姊妹們唔好錯過！

地點：時銅鑼灣時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：11月21日至26日

時間：上午11時至晚上9時

查詢： 2118 8900