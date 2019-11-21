本日日本：Pokemon涉谷開新店 有乜好買？

任天堂於11月22日在新商場涉谷Parco 6樓會開設直營店Nintendo TOKYO，但其實於同商場同樓層，亦會有《寵物小精靈》的全新專門店Pokémon Center Shibuya開張！你以為店內只係售賣一般《寵》的商品唔慌有特別？咁你就錯了！啱啱該店披露了相關資料，首先店面設計相當具科幻感，當中放置了一個超大超像真的超夢夢擺設，絕對搶鏡！而店內亦設有一部AI人工智能機器Rotomi，可以跟訪客互動溝通，相當盞鬼。

至於貨品方面，睇到店內有數量勁多的精品，當中有兩大開店紀念的限定貨品，其一是找來了名為Number-D的塗鴉藝術家出手，推出畫滿Graffiti的皮卡丘毛公仔及滑板裝飾等Product，感覺絕對耳目一新。另外，店舖亦採用了名牌Swarovski的水晶，推出名為Crystal Stone系列，包括有以水晶鑲嵌的皮卡丘及精靈球鎖匙扣，亦有夢夢及超夢的剪影電話殼，造工相當精美，閃閃生輝好吸引呀！此專門店亦跟Nintendo TOKYO搞聯乘產品，亦是粉絲必買之選。而店舖預定明年春季更會引入Showrooming售賣，以及自己動手設計商品的服務，帶來全新購物體驗，教人相當期待。

Pokémon Center Shibuya

地址：東京都涉谷區宇田川町15-1