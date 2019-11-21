追加影相掣　iPhone 11智慧電池殼上市

Apple向來花唔少心思喺iPhone電量上，但對低頭族來說，內置電池點都唔夠用！日前Apple便推出三款Smart Battery Case，分別供最新的iPhone 11、11 Pro及11 Pro Max使用，可為手機增加50%使用時間，打機睇片唔使再就住就住！

一如上代，Smart Battery Case使用了矽膠外層，觸感柔軟順滑，而內層則是超細纖維，有助保護機身免被刮花。電池殼兼容Qi認可充電器，裝上護殼後，iPhone鎖定畫面和通知中心均會顯示電池狀態，剩餘電量一目了然。嫌慢更可使用USB-PD充電器，提升充電速度。

電池殼另有一個新功能，就是設有獨立的相機按鍵，位於殼身的右下方位置。無論 iPhone已鎖定還是已解鎖，都能啟動相機App，輕觸按鍵影相，長按則能拍片，大大提升拍攝方便度。

顏色方面，iPhone 11版本提供淺白及黑色，而11 Pro及11 Pro Max版本提供淺粉紅、白及黑色。全部劃一賣一千元左右，貴就貴咗啲，但無傳統「尿袋」咁重咁麻煩，點都值得果粉購買！