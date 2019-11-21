今期至矚目運動聯乘　奢華功能俱備

今期要數最矚目聯乘，必定是今日上架的 PUMA x BALMAIN，這個令一眾潮人期待的聯乘是由BALMAIN創意總監Olivier Rousteing及超模Cara Delevingne一同設計，集合了Cara Delevingne的自由不羈、BALMAIN的奢華性感和PUMA既前瞻又傳承技術的精神，絕對是令人驚喜的三方聯乘。

PUMA x BALMAIN靈感來自傳統拳擊運動的裝備，並注入了法式時尚奢華，系列包羅了運動裝、運動鞋和配飾，採用了Olivier Rousteing最愛的黑色為主調，並加入招牌金色元素，如金色燙章、金線飾帶、金屬鈕扣和金色拉鏈等；除了以兩者品牌Logo作主要裝飾，還製作了獵豹與BALMAIN字樣結合的全新Logo，融入到運動外套和Tee。聯名運動鞋CELL Stellar Mid、Deva Boot和Deva Straps同樣以黑色為主，再點綴金色細節，波鞋迷必搶。配飾方面還有運動袋、手套、頭帶和冷帽，輕易打造最Chic的運動型格。