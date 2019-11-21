北海道　霧冰平台雲上座

仿照吧台設計的Cloud Bar長13米，高度3米高，它提供了單人及雙人座椅，給你坐吧台旁喝酒賞雪。（互聯網）

星野TOMAMU度假村是北海道著名的滑雪勝地，不過這裏不僅可以滑雪，更即將在12月開放冬季限定的「霧冰平台」給你看霧冰。

當氣溫低至攝氏2至10度時，空氣中的水氣或霧會附在樹木上形成霧冰，你只要乘覽車登山頂，在海拔1,088米高度的霧冰平台（夏季為雲海平台）上，便可欣賞到霧冰奇觀，同時可把壯麗的雪山美景盡收眼底，晚上還會限時舉行夜間霧冰點燈的活動。不過更吸引的，是今年夏天新開放的展望景點「Cloud Bar」，仿照酒吧吧台設計的它長13米，高度有3米高，它提供了單人及雙人座椅，給你坐吧台旁飲酒賞雪，最多可同時供7人使用，感覺如坐雲端，有夠夢幻。

星野TOMAMU度假村「霧冰平台」

地址：北海道勇拂郡占冠村Nakatomamu 079-2204

霧冰平台

日期：2019年12月1日~2020年4月5日

營業時間：8:00am~3:00pm（上行纜車搭乘時間）/ 3:30pm（末班下行纜車搭乘時間）

纜車來回票價：成人2,200日圓（約HK$155）、兒童（7至12歲）1,300日圓（約HK$94）