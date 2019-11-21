Happy Disney Wishmas　分享愛與祝福

每年聖誕，迪士尼都會舉辦精彩的慶祝活動，今年當然也不例外，今年迪士尼樂園會舉辦年度特別節目「A Disney Christmas」，節目相當豐富。米奇會換上聖誕套裝 ，於美國小鎮大街會客室的「聖誕米奇樂暢聚」中跟大家見面，而首次穿上聖誕老人套裝的聖誕史迪仔亦會現身明日世界的彗星餐廳。米奇與好友亦會為賓客帶來連場歌舞和經典聖誕樂曲，獻上滿載迪士尼傳統的「米奇與好友聖誕舞會」。另外，隨着風靡全球的《魔雪奇緣2》上映，安娜和愛莎也會與米奇及好友們一同在樂園祝願大家，還會獻上全新的《魔雪奇緣》飄雪時刻，迪士尼亦推出了逾90款《魔雪奇緣2》主題商品，以及超過190款聖誕主題精品。

除此之外，迪士尼更會舉辦 「聖誕心願慈善明信片」活動，賓客可選購「聖誕心願慈善明信片」，寫下窩心字句並放進「聖誕心願郵筒」，向親友傳遞祝福，而今次義賣所得的款項將全數撥捐「愛心聖誕大行動」，可以傳遞祝福之餘也可以做善事，分享愛與祝福 。