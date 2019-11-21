Jaguar Land Rover SVO　精銳列陣

SVO的長寫是Special Vehicle Operations，即是Jaguar Land Rover旗下專責為品牌研發最奢華、最高性能車款的特別車輛訂製部門。換言之，凡是經此部門打造出來的 Jaguar及Land Rover的頂級高性能之作。

最近香港代理便一次過將4款由SVO特別車輛訂製部門操刀打造的高性能車款帶來香港，其中Jaguar F-PACE SVR及Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic都是首次來港，兩車均首次配備5.0L V8機械增壓引擎，擁有550ps最大馬力及680Nm峰值扭力。此外，同場還有Range Rover Sport SVR及Range Rover SVAutobiography長陣版。即日起至12月5 日，一連兩星期，會先後在化身成 SVO Studio的Jaguar Land Rover銅鑼灣陳列室及葵涌品牌中心展出。

Jaguar Land Rover SVO Studio（銅鑼灣）

日期：2019年11月20~28日

時間：9:00am~8:00pm

地點：銅鑼灣陳列室

Jaguar Land Rover SVO Studio（葵涌）

日期：2019年11月30~12月5日

時間：9:00am~7:00pm

地點：葵涌品牌中心