昔日放送：木村劇集10個最型職業造型（上）

木村在劇集中的職業造型。（互聯網）

木村拓哉又有新劇上畫啦，今次連星級大廚都扮埋，真係仲有咩型仔職業佢未做過呢？今日就同大家細數木村在日劇扮演過的職業，先同大家數住5個先！

第十位：大廚

Grand maison東京（2019年）

簡評：木村首度飾演星級名廚，終於可以大Show他不遜於「謝檸檬」的廚藝了！於劇中佢仲要係衰過跌過再重新站起來，呢啲咪叫型囉！

第九位：科學家

南極大陸（2011年）

簡評：雖然套劇唔多收得，但木村扮演科學家，有型程度不下於福山雅治的湯川學，仲要係對狗不離不棄的科學家，即時加分啦！

第八位：企業家

華麗一族（2007年）

簡評：小說版主角本來係木村父親萬俵大介，換成木村做主角，難得作者山崎豐子不但無反對，仲猛讚佢演得好添！睇住木村同銀行家（柳葉敏郎飾）講述自己嘅理想，真係好「滾動」呀！

第七位：賽車手

Engine（2005年）

簡評：雖然賽車的場面並不多，但相信不少人，尤其係女粉絲看到木村着上賽車服，已經暈晒大浪了！

第六位：曲棍球手

Pride（2004年）

簡評：木村身形咁Fit，做運動員絕對適合，不過足球員太普通（其實他在《足球風雲》中都扮過），扮籃球員，高度又成為罩門，扮演冰曲選手就一流啦，睇住佢係冰上滑來滑去，身手矯捷，真係型到爆呀！