【深夜字聊】男士適量DIY　原來有好處！

Q：我今年廿多歲，未婚，從事夜更保安工作，有個男同事經常和我講性話題，他常自娛的壞處，就算單身亦從來不自娛，寧可等夢遺自行發生，試過自娛後會頭暈、不精神及感冒等，因此而怕怕，又說若繼續自娛遲早出事。我有自娛習慣，但未見有身體不舒服，其實我都幾勞氣他經常「一言堂」的，究竟自娛是好是壞？有好處嗎？

羅先生

A：自慰次數並無統一標準，每名男性的個人需要也都不同，需否透過「DIY」去進行性發洩，以及自慰能否帶來慰藉和舒泰感受等等，實為非常私人的感覺和決定。

自慰有害抑或無害，可謂一向以來皆人言人殊，就算有些男性對之「口裡說不」，結果依然是「身體卻很誠實」，男同事毋須刻意游說別人跟隨他的個人主張，閣下亦毋須受其囉嗦言論影響而覺得燥底！

性治療研究顯示，男性適量自慰確實有其好處。第一，自慰可使人體釋放神經化學物質如多巴胺（ Dopamine ）和催產素（ Oxytocin ）等，可使男人於射精後心情輕鬆和減少緊張焦慮，人也會快樂起來。

第二，射精雖會提升極為微量的皮質醇即「壓力賀爾蒙」，但完事後有此分泌非但不會增加壓力，可以增强身體免疫力。

第三，適量的自慰能鍛煉男性骨盆底肌肉，預防一些經常困擾男性的問題如陰莖勃起功能障礙、漏尿以至是小便失禁。

第四，男性其實可藉由正確的自慰訓練，延長射精時間，提高性持久力。

若然一位男性發覺自慰後感覺精神萎靡、沾寒沾凍、易患感冒、過勞、手腳乏力、腰酸背赤、暈眩等，休息後仍未能回復狀態，這反映個人體質與健康有機會出了問題，需注意性機能運作及對某些內科疾病提高警覺。整體而言，男性只要懂得量力而為，衡量個人的性需要與承受力，便不必過分排拒以自慰作為最基本的性慾疏導。

李偉儀