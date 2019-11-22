【健樂事】小雪降臨　防感冒偏方Work？

葱含大蒜素，具有抵禦細菌、病毒的作用，可改善由風寒引發的頭痛、流鼻水等情況，但不適用於風熱型流感。（設計圖片）

今天是「小雪」，屬入冬第二個節氣，氣候漸冷，有必要提防感冒的侵襲，因為一個噴嚏、一聲咳嗽，分分鐘令你染病！

其實感冒可分為普通感冒與流行性感冒（簡稱流感），兩者均為呼吸道疾病，容易令人混淆。普通感冒由病毒感染造成，病徵較輕微及局部性，如流鼻水、咳嗽等；流感則由流感病毒引致，病徵較嚴重及全身性，如發燒、肌肉痠痛等，抵抗力強的人士可在充足休息下自行痊愈，若病徵持續或惡化，則須立即求醫，以免出現嚴重迸發症。

常說預防勝於治療，為免病毒有機可乘，我們必須注重個人衞生，並要養成健康生活習慣，如飲食均衡、恒常運動、休息充足等，以增強身體抵抗力。另外，坊間流傳不少對抗流感的偏方，包括以下5招，究竟Work唔Work？

第1招：室內放洋葱

洋葱含活性硫化物，將它放在室內，確有殺菌作用，但這些硫化物必須在洋葱組織被破壞下才能釋出，而開放的空間也會使硫化物被稀釋。

第2招：以葱煲水飲

葱有發汗、解熱之效，亦可改善由風寒引發的頭痛、流鼻水等情況。此外，葱含大蒜素，具有抵禦細菌、病毒的作用，但不適用於風熱型流感，若胃腸不適或體內有虛火者都不宜多吃。

第3招：喝檸樂煲薑

中醫將流感稱為時疫感冒，流感的病理機制是時疫熱毒侵襲人體，急需用苦寒中藥清瘟敗毒，檸樂煲薑顯然不具備苦寒之性，因此不能治療流感！

第4招：餸菜加大蒜

大蒜含有機硫化物，具有突出的抗菌作用，所以在抗生素面世之前，大蒜已被廣泛用於防治細菌性疾病。除此之外，韮菜和洋葱也含有機硫化物。

第5招：服用板藍根

作為中藥的板藍根，有助改善風熱流感，而且有研究證實，它對於一些流感病毒有一定作用，但療效局限，不是對所有病毒都有相同或有效的作用，因此應在註冊中醫師的指導下用藥。