FoodieCurly鬈毛妹：澳門老地方吃土生葡菜

大家認識澳門的福隆新街嗎？這是當地一條老街，已有百多年歷史，當年香港禁娼，澳門的紅燈區就蓬勃發展起來，福隆新街以前也是重要的煙花之地，直至1940年代，政府才先後禁娼和禁毒。

福隆新街是現時中國保存最完整的青樓建築群，兩旁的中式樓房只有兩層高，髹上紅白色，古老的木門及雕花窗框，別具特色。在這裡，大家除可以買手信，還可以走到「文化公所」，她是出版社+書店+文化空間三合一，走來看看書、扮扮文青很不錯。

看得肚子餓了，可以到「老地方」餐廳醫肚，這是一間吃土生葡菜的私房菜，有些菜式需要預訂，walk-in亦有不少選擇。

這天我們來到，老闆娘Ana先向我們示範一道招牌美食 — 乾免治豬肉 (Min Chi)，將免治豬肉加入蒜粒及洋蔥粒炒香，加入豉油、蠔油及胡椒粉調味，最後拌以薯仔粒，加隻太陽蛋鋪面即成，有點像在茶餐廳久違了的免治牛肉飯，卻更加香氣洋溢，非常好送飯！除了薯仔原味之外，還有苦瓜、沙葛、梅菜、酸蘿蔔等口味，不過都需要預訂。

忌廉焗馬介休像一盤焗得金黃的燉蛋，用匙子一勺，裡面是軟滑的忌廉、洋蔥、橄欖和馬介休，十分邪惡，朋友一邊想吃又一邊不敢吃，好搞笑。其他推介美食還有馬介休球、蝦多士、椰菜豬手、土生牛扒等等，人多的話開心share最好！

老地方

地址：澳門福隆新街10號

電話：+853 2893 8670

鳴謝：澳門旅遊局