秋冬出發！暢遊美麗國度

【特約報道】踏入年尾，心思思想出外旅遊見識不一樣的秋冬美麗風景？計我話心動不如行動，金彩假期推出了多個賞心悅目的行程，無論你想去九寨溝見識地震後重開的新面貌，或是到韓國遊覽被喻為七大自然奇觀之一的濟州島，甚至前往老撾走訪當地的壯觀寺院及地標景點，均可讓你樂遊其中兼眼界大開。

特約報道

震後重開 景點處處

要數中國最美秋色，絕對是西部美景，當中翹楚當然是得天獨厚的九寨溝。位於四川阿壩藏族羌族自治州的九寨溝，集湖泊、瀑布、河灘、溪流、雪峰、森林及藏族風情於一身。而經歷2017年四川九寨溝地震，兩年修復後，當地部分景區終可重新開放，金彩假期推出的成都．九寨溝6天團（CTU6），便會暢遊九寨溝風景區（包含門票及觀光車），讓大家飽覽則查窪溝、日則溝及樹正溝等著名風景。另外會前往牟尼溝風景區（扎嘎瀑布），該處主要以原始森林、高山湖泊、溫泉、巨型鈣華瀑布、環形瀑布及鈣華彩池為主要特色。還會到訪大型水利工程都江堰，叫大家增長見識。溫提一下，九寨溝雖恢復開園，但並不開放給自由行，故此須報旅行團前往。

旅行團：成都‧九寨溝 - 暢遊夢幻仙境 - 6天（CTU6）

團 費：HK$999起

火山地形世遺風景

金彩假期的濟州島5天團（CJS5），讓大家暢遊在韓國西南方的濟州島。該島是世界著名火山島，其特殊火山地形被列為「世界七大自然奇觀」之一。行程包括前往島上東端的火山丘城山日出峰，由10萬年前海底火山爆發而形成，其火山口直徑達600米，深90米，面積逾26萬平方米，是世上少見保存完整的海底火山丘，更於2007年被聯合國教科文組織指定為世界自然遺產。行程同時到訪涉地可支，該個濱海沙灘區有燈塔、餐廳和商店，以及美麗的景色和小徑，在其坡地上還有歐洲風味的教堂，是多套韓劇的取景處。還會走訪綠茶博物館（包一杯綠茶雪糕）、城邑民俗村（包一杯蜂蜜茶或五味子茶）及琉璃城堡等，另包韓式汗蒸幕及韓服試穿，大家肯定玩得盡興。

旅行團： 韓國‧濟州島 - 蜜月度假勝地 - 5天 （CJS5）

團 費：HK$1,388起

經典佛寺 參觀化緣

想見識壯觀寺廟及地道特色風景的話，可以考慮老撾6天團（VTE6C），老撾是個佛教國家，全國有不少佛寺，宗教氣氛濃厚。行程會到訪於1995年被列入聯合國世界文化遺產的北部城市琅勃拉邦，除了前往地位最崇高的香通寺，當地每天清晨，善信也會風雨不改，透過布施供奉化緣僧侶，遊客都可參與或參觀。並會登上琅勃拉邦城制高點蒲賽山，讓大家俯瞰周邊美景。行程亦會走訪位於首都萬象被喻為國家象徵的塔鑾寺，及被當地人民稱為「母親寺廟」的西蒙寺，還有老撾人民的「勝利紀念碑」凱旋門，行程元素相當豐富。

旅行團：老撾 - 神秘國度之旅 - 6天（VTE6C）

團費：HK$5,198起

查詢：2804 2288（金彩假期）

網址：www.goldchoice.com.hk