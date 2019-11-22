墨西哥粟米餅變熱湯

2019年11月22日 13:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    加入粟米餅的黑豆番茄湯，夠晒飽肚。（互聯網）
    墨西哥粟米餅Tortilla食剩後，擺幾日就會變硬，除了翻叮外，都可以學IG@onelovelylife1，將它炮製成黑豆番茄湯。
    將炒軟的洋葱粒加入番茄、黑豆、蔬菜湯、香料等煮至入味，就可以放入急凍粟米粒，想味道更佳更可用新鮮粟米粒代替。上桌後放入切成條狀的烤墨西哥粟米餅來吸湯汁，建議粟米餅先噴橄欖油和鹽再烘乾，有助吸汁。大家亦可按喜好放入如牛油果、辣椒、甘筍等來吃，令質感更豐富，簡單吃一大碗都夠晒飽肚。
    材料：
    橄欖油　1茶匙
    洋葱粒　1個
    蒜蓉　2瓣
    孜然　1茶匙
    牛至　1/4茶匙
    辣椒粉　1/4茶匙
    鹽　適量
    黑豆　1罐
    番茄　1罐
    蔬菜湯　4杯
    粟米　1杯
    番荽　1/4杯
    墨西哥粟米餅條　12塊
    橄欖油　少許
    做法：
    1.燒熱油，加入洋葱碎、蒜蓉、辣椒粉、孜然和牛至炒勻。
    2.加少許鹽、黑豆、番茄、蔬菜湯，煮約15至20分鐘。
    3.加入粟米粒、番荽煮約1分鐘。
    4.粟米餅條以攝氏180度烤乾，噴橄欖油和鹽後再烤5至10分鐘。
    5.上桌後湯汁加入粟米餅條，或按個人喜好加配料食用。
    網址：https://bit.ly/2Xo5doK