墨西哥粟米餅Tortilla食剩後，擺幾日就會變硬，除了翻叮外，都可以學IG@onelovelylife1，將它炮製成黑豆番茄湯。

將炒軟的洋葱粒加入番茄、黑豆、蔬菜湯、香料等煮至入味，就可以放入急凍粟米粒，想味道更佳更可用新鮮粟米粒代替。上桌後放入切成條狀的烤墨西哥粟米餅來吸湯汁，建議粟米餅先噴橄欖油和鹽再烘乾，有助吸汁。大家亦可按喜好放入如牛油果、辣椒、甘筍等來吃，令質感更豐富，簡單吃一大碗都夠晒飽肚。

材料：

橄欖油 1茶匙

洋葱粒 1個

蒜蓉 2瓣

孜然 1茶匙

牛至 1/4茶匙

辣椒粉 1/4茶匙

鹽 適量

黑豆 1罐

番茄 1罐

蔬菜湯 4杯

粟米 1杯

番荽 1/4杯

墨西哥粟米餅條 12塊

橄欖油 少許

做法：

1.燒熱油，加入洋葱碎、蒜蓉、辣椒粉、孜然和牛至炒勻。

2.加少許鹽、黑豆、番茄、蔬菜湯，煮約15至20分鐘。

3.加入粟米粒、番荽煮約1分鐘。

4.粟米餅條以攝氏180度烤乾，噴橄欖油和鹽後再烤5至10分鐘。

5.上桌後湯汁加入粟米餅條，或按個人喜好加配料食用。