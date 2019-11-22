一次學識　唇妝實用小技巧　

晏大小姐Vivi經常在網上分享美妝貼士，早前就示範了唇膏和唇釉的不同畫法。（互聯網）

不少女生都是唇膏控，即使平日忍到手唔買衫買鞋，但每次見到化妝品牌推出不同色號和包裝的唇膏，都會理智盡失、一買再買。其實也難怪她們會如此瘋狂，皆因一支合適的唇膏不但有助完善妝容，更可展現個性和氣質，作用就如親密好友和拍擋。不過無論買幾多支唇膏都好，如果塗法不正確，也會令妝效大打折扣。

所以學識搽唇膏相當重要，網上很多美妝Blogger都會分享護膚化妝技巧，而晏大小姐Vivi便是其中一位。她早前在網上分享唇膏和唇釉的不同畫法，甚至示範了一個防止唇膏沾在牙齒的小技巧，就讓我們一同學起來吧！

【唇膏篇】

Vivi分別示範了咬唇妝和豐唇妝兩種塗法。她說咬唇妝的第一步是先用粉底液遮蓋原來唇色，然後用手指沾取唇膏，並以指腹輕輕的在唇上暈染開來，讓唇部出現一層底色。最後再於唇內三分二的範圍塗上唇膏，並稍稍加深一點顏色，便能成功塑造出完美咬唇妝。

至於豐唇妝又如何畫？Vivi表示這款唇妝較適合嘴唇偏薄的女生，方法是先塗唇膏，然後再用帶有珠光的唇膏在唇部中央疊加，增加提亮和視覺效果，就可以成功打造豐滿唇形。

【唇釉篇】

接着示範的唇釉塗法一共有3款，包括求吻唇、激吻唇和咬唇妝。第一款求吻唇的重點在於打造令人有衝動親吻的Kissable Lips，可先用刷子勾勒唇峰，然後沿唇框把唇部填滿色彩便大功告成。

第二款激吻唇的特點是唇線不會太明確，因此也較適合唇線不太明顯的女生。塗法是先在下唇畫一行唇釉，然後用上唇抿一下。最後用圓頭暈染刷把邊緣的唇釉色調暈開，就可以營造出激吻過後的妝效。不過注意別塗得太多、化得太開，否則會變成香腸嘴。

最後一款咬唇妝要先用遮瑕產品遮蓋原來唇色，然後用唇釉在下唇點三點。之後再用棉花棒由內至外暈開，並於唇內三分二位置再塗多層唇釉，就能輕易塑造出惹人喜愛的咬唇妝。

【唇妝小技巧】

最後，Vivi再教大家如何防止唇膏沾在牙齒上。方法是塗唇膏後用紙巾抿一下，然後塗多一層，並把紙巾放在唇上，再用化妝掃沾一些碎粉輕刷在紙巾上，就可避免唇膏沾上牙齒，影響儀容。