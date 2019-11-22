三界五行：燉羊蠍子　暖胃補身

想補氣、暖胃，用黃豆煲羊肉，加淮山、蓮子、黑棗、生薑、陳皮。想補腎、補血，用黑豆煲羊肉，加黑棗、生薑、陳皮，冬天怕冷，手腳冰凍，可加適量當歸（歸身，一人量是半両）。黃豆、黑豆煲羊肉，加黑棗、生薑、陳皮，健脾養胃，補腎補氣補血。

這三個湯製作方法雷同，豆用清水沖洗，開水浸泡十小時以上，中途不要換水，用開水浸泡原因是避免南方天暖，豆胚胎可能萌芽，浸泡的水連豆一起放鍋或燉盅，因豆的營養已溶解在水中。用燉的方法比煲好，此湯需時五、六小時，燉湯的水分不會揮發，煲湯會揮發，而且煲湯需要不停巡視以防煲焦或煲乾水。

如果食羊腩煲，顧名思義，當然用羊腩最好，啖啖肉，而煲湯最好用羊蠍子，羊蠍子即是帶肉的羊脊骨，有裏脊肉包裹的脊骨，帶骨髓，肉質嫩滑，相當於豬的龍骨。無皮，脂肪少，營養成分更豐富且容易吸收。

先放羊蠍子在冷水鍋中加熱，水開後三分鐘熄火，用清水沖洗，晾乾水，用少許油與生薑、葱，爆透羊蠍子，加少少花雕酒或米酒，一來去除羊的羶味，二來提鮮。羊蠍子這樣處理後，加入豆類（連浸泡的水）、相關配料。湯燉好了，加少少鹽調味，大功告成。此湯宜晚飯前食，空腹吸收的效果更好。飲湯，食肉和豆，可以代替晚飯。肉可以醮豉油吃，但避免辣椒醬。此湯加了當歸，對女性更加有益，但感冒勿食。

方向宇