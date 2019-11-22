冰川美景　「型」接寒冬

踏入寒冷冬季，相信好多人已經預備出走到冰天雪地的國家旅行，度過一個又凍又浪漫的聖誕假期。今季法國品牌AIGLE就以大自然的冰川為季度主題，將神秘又壯麗的冰川美景投射到系列各款單品之上，透過運用包括：Deep Blue（晴天藍色）、Acier（鐵灰色）、Liseron（茉莉白色）及Noir（黑色）冰冷色彩作主調，為秋冬帶來一系列結合時尚風格及機能美學的男女裝服飾。

想有最佳保暖效果，一件羽絨外套絕對唔可以少，今季AIGLE就分別為男女裝帶來包括：DRINOU GD AS GTX INFINIUM WINDSTOPPER、ORMAE GD、TRALU GD AS GORE-TEX、NUTODI LOND GD AS 及FIMEFOWN GD GORE-TEX等等多款羽絨外套，設計均採用保暖度極高的90/10白鵝絨打造，並加入防風防水透氣GORE-TEX及防寒WINTERPROOF機能物料，帽子沿邊亦有可拆式Synthetic Fur人造毛飾及Fleece防風手袖設計，將保暖功能大大提升。此外，品牌亦特別推出採用Thermolite保溫纖維製作的BERYPONCHO斗篷及BERYBOME外套，具備撥水機能及可收納設計，靈活對應秋冬不同天氣及環境需要。另AIGLE最出名的橡膠靴於今季亦加入人造纖維仿毛皮內裡設計進化成POLKA GIBOULEE保暖橡膠靴，更加入呼應冰川色系的Color Blocking圖案，帶出耳目一新的感覺。