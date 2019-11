冰川美景　「型」接寒冬

踏入寒冷冬季,相信好多人已經預備出走到冰天雪地的國家旅行,度過一個又凍又浪漫的聖誕假期。今季法國品牌AIGLE就以大自然的冰川為季度主題,將神秘又壯麗的冰川美景投射到系列各款單品之上,透過運用包括:Deep Blue(晴天藍色)、Acier(鐵灰色)、Liseron(茉莉白色)及Noir(黑色)冰冷色彩作主調,為秋冬帶來一系列結合時尚風格及機能美學的男女裝服飾。

想有最佳保暖效果,一件羽絨外套絕對唔可以少,今季AIGLE就分別為男女裝帶來包括:DRINOU GD AS GTX INFINIUM WINDSTOPPER、ORMAE GD、TRALU GD AS GORE-TEX、NUTODI LOND GD AS 及FIMEFOWN GD GORE-TEX等等多款羽絨外套,設計均採用保暖度極高的90/10白鵝絨打造,並加入防風防水透氣GORE-TEX及防寒WINTERPROOF機能物料,帽子沿邊亦有可拆式Synthetic Fur人造毛飾及Fleece防風手袖設計,將保暖功能大大提升。此外,品牌亦特別推出採用Thermolite保溫纖維製作的BERYPONCHO斗篷及BERYBOME外套,具備撥水機能及可收納設計,靈活對應秋冬不同天氣及環境需要。另AIGLE最出名的橡膠靴於今季亦加入人造纖維仿毛皮內裡設計進化成POLKA GIBOULEE保暖橡膠靴,更加入呼應冰川色系的Color Blocking圖案,帶出耳目一新的感覺。