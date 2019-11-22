作戰全進化　Elite 2手掣

打機要打得好，手掣好重要，若果是PC、Console機兩用的話就更好。之前Xbox推出的專業用Elite手掣便滾存了不少好評，而最近廠商再推出第2代，並一口氣帶來30多個優化。

首先，雖然手掣外形變化不大，但防滑橡膠握就變成環繞式設計，用落更舒服啜手。另外，兩邊搖桿共有 3個張力可供選擇，透過隨附的調整工具就能調整鬆緊，例如打槍Game要微調準星就校緊些，MMORPG需要快速移動就校鬆些；加上共有3款「蘑菇頭」以借替換，玩家花啲心思就能自組個人化設定。

一如上代，Elite 2背後設有按板插槽，毋須任何工具便能安裝及拆除按板，同時LT、RT深度鎖增至3段深度，可按遊戲需要改變按鍵行程。手掣可儲存多達3個自訂設定檔和1個預設設定檔，只要按一下按鍵就能快速切換。

續航力方面，手掣經USB-C纜線或充電座充電，續航力約40小時，而透過藍牙或纜線也能Windows 10裝置上玩遊戲。當然它也非完美，仍有部分地方需要改善，例如A、B、Y、X按鍵的物料跟上代相同，黏滯問題或會再出現，另外重達345g，長期作戰容易手痠。

Elite 2現正開售，賣接近千五港元，算是頂級遊戲手掣可接受水平。