意國腰果花王　發揚奢華傳統

以Paisley Print腰果花圖案聞名的ETRO，秋冬季將貴族及奢華傳統重新演繹，設計出充滿藝術氣息又帶點復古色彩的女裝。女裝創意總監Veronica Etro將不同元素設計混合一起，由緊身衣的美學與馬術服、學院風格以及地下搖滾細節等，配合品牌拿手的提花織物及刺繡工藝，設計出視覺效果豐富的服飾。修身西裝背心外套內襯長恤衫，令西裝套裝化身迷你裙，性感又型格。不少長褸或是晚裝長裙都襯以束腰帶，令腰部成為重點。

設計師從復古掛氈中取得靈感，將色彩繽紛的掛氈圖案帶到外套及裙子中，配合提花及刺繡工藝，令服飾充滿質感。今季品牌還將80年代最標誌性的飛馬手袋Pegaso Bag重新設計推出，這個Saddle Bag款手袋經樹脂處理，以品牌著名Paisley腰果花帆布及皮革製成。手袋配以飛馬形狀的金屬扣，令飛馬圖案再次成為品牌另一重點標誌。

模特兒：Daria Ma @Primo

化妝及髮型：Rebecca Ng makeup