東京奧運博物館　互動性十足

話咁快，仲有8個月就係東京奧運會，大家準備好了嗎？不如先去一轉東京，到9月中開幕的Japan Olympic Museum，來個溫故知新吧！

這個博物館位於新宿區明治神宮外苑附近，在將會落成的新國立競技場對面。大樓是屬於日本奧運委員會，其玻璃幕牆由地面至頂部作左至右彎曲，既時尚又帶點獎座的影子。建築物內當然少不了奧運五環的標誌，以及日本過往舉辦夏季及冬季奧運的燃聖火台，以及一些昔日選手創出的紀錄和城市名字，細微細處盡顯日本人的細心。

至於博物館則分為兩層，地面屬免費區，主要介紹2020東京奧運的獎牌、標誌和聖火棒等設計。至於二樓則展有多屆聖火棒、各國奧運襟章，以及別開生面以五環色，展現多支國家或地區的旗幟互動平台外，最惹人注目，非體驗滑雪跳台、跳高和韻律泳等互動感應設施；加上有關日本1940和1964年的夏季東京奧運和1972年札幌、1998年長野冬季奧運會回憶館，均令人看得津津樂道呢！

Japan Olympic Museum

地址：東京都新宿區霞ヶ丘町4番2号

開放時間：9:30am~5:00pm（逢周一休息）

入場費：￥500（約HK$37）