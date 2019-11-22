生活夜校：痘痘的秘密　透知身體各項問題

每個人都被「青春痘」困擾過，但當年紀漸漸的增長，它也慢慢的離我們而去，有時侯它會回來探望一下我們，我們也都是不以為然。其實「青春痘」本名叫痤瘡，因熱而起，並非年輕人的專利，內分泌失調、內火大的人都會長痘。而臉上不同部位長痘，也代表著身體的不同部位出現了問題。

額頭出現痘痘，代表 肝、心、脾出現了問題，例如肝臟毒素過多(不規則生活)、心火過盛，脾氣不好、傷心傷神、壓力大都會引起；印堂(雙眉中間)出現痘痘，代表心出現了問題，活力減弱；太陽穴出現痘痘，代表膽出現了問題， 膽囊阻塞，可能是食用過多的加工食品；發際出現痘痘，代表角質太厚，毛孔堵塞，卸妝不乾淨，沒有好好清潔等都會引起；鼻子出現痘痘，代表胃出現了問題， 胃火過大、消化不良、皮脂分泌較多等都會引起；嘴周圍出現痘痘，代表腸出現了問題， 便秘或者腸熱、吃了太多辛辣、油炸食物等都會引起；腮邊出現痘痘，代表著淋巴， 淋巴循環不暢，肝臟負擔加重都會顯示在這個位置；左臉頰有痘痘，說明血液出現了問題，例如血液循環慢、壓力大；右臉頰長痘痘，說明肺部有炎症的反映；下巴出現痘痘，代表內激素失調，周期失衡等問題。

最後提提大家，痤瘡是有關的毛囊和皮脂腺的炎症，並不是過敏症狀，所以沒有發物一說，但刺激的飲食(如濃茶、咖啡、辣椒)和高油鹽甜食品會增加油脂分泌，刺激皮脂腺，讓它變得嚴重。其實不管是那裏長出痘痘，大部分都與生活習慣有關，所以當下次再見到「青春痘」時，不要再不以為然，要開始正視自己的生活習慣，把懷的改一改，畢竟身體都給出了警告，表示抗議了呀。