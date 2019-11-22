「吉田包」新店PX登陸涉谷PARCO　聯名BE@RBRICK率先開賣

用上黑色TANKER物料打造的PORTER x BE@RBRICK 400%及1,000%玩具熊會率先於涉谷PARCO之內的PORTER EXCHANGE概念店發售。（互聯網）

位於日本涉谷的PARCO百貨公司相信應該係好多遊日人士必到之地，一個地標有齊食玩買夠晒方便，可惜自2016年8月起因為重建工程，PARCO就暫時關閉。閉業3年多後，日前PARCO就正式重新開幕，從1樓至9樓有近200間店舖登場，並劃分成Fashion、Art & Culture、Entertainment、Food及Technology五大類別，當中由吉田株式會社打造的全新概念店PORTER EXCHANGE（PX）就率先進駐PARCO 1樓開業，店舖採用軍事風格的營地商店作概念，店內展示出PORTER各系列不同袋款，近期遊日一定要去打卡。

為紀念全新概念店PORTER EXCHANGE正式開幕，PORTER就特別與關係友好玩具廠牌MEDICOM TOY聯名合作，攜手推出PORTER x BE@RBRICK 400%及1,000%玩具熊，採用品牌標誌性TANKER物料去打造出型格十足的「熊仔外套」，胸前縫上PORTER標誌，並有橙色包邊點綴，而從背後拉開金屬拉鏈就會見到橙色設計的熊仔主體，設計概念及用色組合均呼應PORTER TANKER系列袋款，極具收藏價值。位於涉谷PARCO之內的PORTER EXCHANGE概念店就會率先發售，香港地區及日本其他店舖就會於11月23日同步登場。