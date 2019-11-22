【美女饕廚】拉麵篇：札幌過江名店　香稠濃郁甜蝦湯

今日要介紹的拉麵店，源自北海道札幌，當日憑住香稠濃郁的甜蝦湯底俘虜了國民與眾多遊客，亦被多位著名日本藝人大力推薦，短短幾年已成為札幌當地名物，並於海外開設多間分店。我早幾年曾在東京吃過，當時還排了半個鐘才吃得到，對那湯底一直念念不忘！趁拉麵店來港開分店，選均尖沙咀碼頭旁的大型商場，可一覽無敵維多利亞港美景，我和朋友便選了望景位置，邊吃拉麵邊欣賞「東方之珠」的美景！

一坐下，店長便推介了北海道限定的橙味汽水，在日本其他地方也很難找到，它是從北海道空運直送抵港，笑說運費而較汽水本身價值貴呢！喝起來，味道偏甜，像芬達汽水，小朋友一定喜歡。

首先柯打了一款小蝦沙律，用的是赤米蝦乾，配新鮮生椰菜，醬料是用泰式辣醬加蛋黃醬製成，味道甜甜辣辣，十分開胃。

主角來了，這款拉麵用的是甜蝦湯底，是每日以大量甜蝦蝦頭新鮮熬製而成，還加入了乾貝及多種蔬菜在高湯入面，讓這芳醇的湯頭添了一份帶淡淡的鮮甜滋味。一上桌，蝦香四溢，入口香濃，但不過鹹，十分惹味，我個人認為，湯底是一碗拉麵的靈魂所在，這湯，好得沒話說！

無論是香港的雲吞麵也好，日本的拉麵也好，我都非常重視麵條的口感和質素，這麵吃得到非常講究，麵身較粗，是用日本雞蛋及日本麵粉製成，含水量特別高，麵條入口順滑，咬下去彈牙十足，是讓人愈吃愈想吃，會吃上癮的那種！

饕廚貼士：熬蝦高湯秘技

在街市選購鮮蝦回來，很多時會將剝下來的生蝦頭、蝦身殼和蝦尾棄掉，其實這樣很浪費，大家可以學我，將這些蝦殼熬成超美味的蝦高湯，最重要是做法很簡單。首先炒香蒜頭、洋葱、薑、西芹、番茄和乾瑤柱，放入原本想棄掉的蝦殼，加白酒、茄膏和水煮20分鐘，隔渣用細火煮多10分鐘，用鹽和胡椒粉調味便成了，很容易但非常美味！

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）