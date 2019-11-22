平玩3鏡　開窿芒TCL PLEX

香港手機市場向來熱鬧，最近連主力出電視的TCL也來分一杯羹，宣布推出旗下第一款針對海外市場的智能手機TCL PLEX，主打高性價比，即刻同大家睇吓！

首先，手機用上6.53吋的FHD+ TCL Dotch屏幕，並且是開窿芒設計，前置鏡頭僅佔左上角極少空間，從而達成90%屏佔比，以入門機來說相當不俗。屏幕另一賣點是TCL NXTVISION顯示技術，透過6軸色彩加強圖像鮮明度，內置的HDR影片加強器更有助增強對比度、亮度及黑位層次。試片所見，屏幕顏色飽和，高光位未見過分曝光，配合「自適應色溫」，室內不同燈光下也睇得舒服。

順應多鏡潮流，TCL PLEX具備三個主鏡頭，分別是48MP主攝、16MP超廣角及2MP景深鏡頭，雖然沒有遠攝鏡頭，但已足夠日常使用。主攝鏡有F1.8光圈，相片細緻度不俗，「超級夜景模式」更能提升夜拍質素。超廣角容納123°視野，比一般鏡頭Wide好多，美中不足是有少許偏紅，未夠像真。自拍方面，前置鏡頭有2,400萬像素、F2.0光圈，人像自然光亮，並提供美顏及多重濾鏡，絲打唔怕素顏入鏡！

手機配備近期頗多國產機使用的S675處理器，《AnTuTu》約20萬分，表現中規中矩，打大食Game有點勉強，但應付一般遊戲及文書處理就無問題。手機其他特色還包括Qualcomm快充，可在32分鐘內把電池充一半 ; 智能連接TCL電視變成遙控器 ; 超級藍牙功能最多可連接四個藍牙揚聲器等等。

此機提供黑、白兩種顏色，機身採用雙曲面玻璃，手感不俗，而背殼是3D全息幻彩，配合橫置三鏡頭，坦白講有日系手機美感。售價則為二千五百元左右，以規格論算抵買，當然再平一點就更具競爭力啦！

規格表

制式︰4G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 675八核心

記憶體︰6GB RAM+128GB ROM，支援microSD

屏幕︰6.53吋（2,340×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）24MP、（後置）48MP+16MP+2MP

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰3,820mAh

體積︰162.2×76.56×7.99mm

重量︰192g