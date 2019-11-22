昔日放送：木村劇集10個最型職業造型（下）

昨天跟大家數了木村劇集5個最型的職業，不過木村沒有最型，只有更型，今日再為大家介紹5個更加型的職業，第一位大家認唔認同呢？

第五位：理髮師

Beautiful Life（2000年）

簡評：理髮師一向予人感覺都係受到女性歡迎，但木村飾演嘅理髮師，卻對患有絕症兼行動不便嘅女主角不離不棄，相信任何女生有這樣的伴侶，都會覺得自己有個Beautiful Life。

第四位：飛機師

Good Luck（2003年）

簡評：木村扮飛機師，相信連Sam哥同Cool魔都要甘拜下風，仲要安排女主角柴崎幸因父母遭遇空難而害怕坐飛機，相信只有木村這種深情機師，才可以為她打破魔咒！

第三位：檢控官

HERO（2001年、2014年）

簡評：檢控官通常予人高高在上，有點離地的感覺，但木村飾演特立獨行的久利生公平，卻像名字那樣，重視公平，無論有錢有權還是平民百姓，他都一視同仁，重視案件也重視案件背後的人心，雖有點點怪癖，更令人覺得他貼地兼可愛。

第二位：鋼琴家

Long Vacation（1996年）

簡評：相信不少男生都因為木村而決心學琴，相信不少女生因為木村而夢想嫁給鋼琴家！自此以後，無數年輕鋼琴家都被冠以「XX木村」！

第一位：首相

Change（2008年）

簡評：我諗香港人都想有個好似木村咁靚仔又關心平民嘅領導人，結局一集嘅演說，更加係令人感動，至少佢唔會一味只係識譴責、譴責同譴責呀！此劇一出，大家都話：木村連首相都扮埋，仲有咩更型嘅職業可以扮呀？唔通扮日皇？