【玄之又玄】鬼打牆？郊遊自保4大禁忌

近日上映的電影《失蹤》，以多年前一宗行山人士離奇失蹤案為藍本，氣氛懸疑……對於熱愛大自然的山友來說，秋高氣爽的確很適合遠足郊遊，但山林曠野是靈體喜歡聚集之處，時運低者不但有機會見到鬼影幢幢，甚至有可能迷路，發生所謂「鬼打牆」的情況，即在同一條路或一個固定的地方不停兜圈！為免行山期間出現離奇意外，切記不要犯上以下4大禁忌！

禁忌1：夜晚出發

黑鼆鼆的環境，視野不清，增加認路難度，加上相傳入夜是鬼魅活躍時分，若在偏僻山林夜行有一定危險性，隨時遇上「鬼打牆」情況！

禁忌2：額前留蔭

額前留蔭，即被頭髮遮住，易被靈體滋擾。若懷疑自己遇鬼，應將額前頭髮向上撥起，輕撫眉心，但此方法要在你鴻運當頭時才用得着。

禁忌3：黑衫黑褲

行山時的衣着，黑衫黑褲是大忌，最好穿着鮮色衣物，可加強陽氣，鬼魂看到會感到渾身不自在，自然會迴避。

禁忌4：隨處便溺

有說路邊撒泡童子尿，可以驅邪，但在荒郊野外隨地便溺，只會有機會遇上飛來橫禍，所以即使是便急，被迫要就地解決，也應先誠心說一句「唔該借歪」。